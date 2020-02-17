226 مليوناً أرباح «بنك الشارقة» بنمو 74%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قفز الربح الصافي لبنك الشارقة خلال 2019 بنسبة 74% إلى 226 مليون درهم، مقارنة مع 130 مليون درهم خلال 2018، وذلك وفقاً للنتائج المالية الأولية للبنك.

وأظهرت البيانات أن إيرادات العمليات للبنك ارتفعت بنسبة 15% إلى 831 مليون درهم في 2019، مقارنة مع 721 مليون درهم في 2018، حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد 420 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات من غير الفوائد نحو 411 مليون درهم، بنمو 97%.

وارتفعت الموجودات لدى البنك بنسبة 12% إلى 32.4 مليار في 2019، مقارنة مع 29 مليار درهم في 2018، ووصلت القروض والسلفيات التي وفرها البنك خلال العام الماضي إلى 17.53 مليار درهم، فيما بلغت ودائع العملاء 21.33 مليار درهم.