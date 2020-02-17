146 شركة تعمل بقطاع الأغذية في «دبي الصناعية»

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تعتزم «مدينة دبي الصناعية» استثمار أكثر من 400 مليون درهم العام الجاري في تطوير البنية التحتية ومشروع سكن عمال، فيما وصل إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية منذ إنشاء المدينة 4,7 مليار درهم، كما بلغ حجم الاستثمارات الاجمالية بالمدينة 8,4 مليار درهم.

وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في الدورة ال 25 لمعرض «جلفود 2020»: إن عدد المصانع العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في المدينة حالياً بلغ نحو 146 شركة تمثل نحو 20% من إجمالي شركاء الأعمال البالغ عددهم حالياً 730 شريك أعمال.

وأضاف أبو الشوارب: يتوقع أن يشهد قطاع الأغذية طلباً متزايداً خلال العام الجاري مع استضافة الحدث العالمي إكسبو 2020، مشيراً إلى أن مدينة دبي الصناعية تضم حالياً 200 مصنع منتج، فيما يتوقع أن يصل عدد المصانع المنتجة إلى 250 مصنعاً بنهاية العام الجاري جميع منتجاتها تحمل شعار صنع في الإمارات.

وأضاف أبو الشوارب أن مدينة دبي الصناعية خصصت نحو 18 مليون قدم مربعة من الأراض لقطاع الأغذية والمشروبات كاملة المرافق، كما تضم المدينة مساحة بنحو 8,4 مليون قدم مربعة مستودعات مغلقة، جزء كبير منها مخصص للصناعات الغذائية كذلك.

وأوضح أن المدينة ضمن شراكتها القوية مع وزارة الأمن الغذائي وقعت مؤخراً عدداً من الشراكات منها شركة صينية لتصنيع «النودلز» من الأرز وتصديره لدول الخليج والمنطقة، كما يتم حالياً تطوير مزرعة عمودية جديدة في المدينة.