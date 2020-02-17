التفـاؤل يطغـى علـى «وول ستـريـت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

لا يبدو أن «وول ستريت» قادرة على التحرر من هوس فيروس «كورونا» خلال هذا الأسبوع على الرغم من بيئة التفاؤل السائدة والمرونة اللافتة التي تعاملت بها قوى السوق مع تبعات الأزمة خلال الأسابيع الماضية.

ويقلص خبراء الاقتصاد والمحللون آفاق النمو المتوقع في الاقتصاد الصيني للربع الأول إلى حدود الصفر ثم يرتفع في الربع الثاني، بينما يقلل هؤلاء من تضرر الاقتصاد الأمريكي بنفس الدرجة، أما على صعيد أسواق الأسهم، فتبقى درجة الضرر متوقفة على مدى تأثر أرباح الشركات بتبعات الفيروس وانتشاره.

ويقول إيد كيون المحلل الاستراتيجي المختص لدى شركة «كيو إم إيه»: «هناك شعور في الأسواق بأن الأسوأ أصبح خلفنا. وخفت حدة تأثير الأزمة تدريجياً؛ لكن لا أحد يمكنه القطع، والشك يملأ القلوب. وحتى في واشنطن لا يوجد يقين بما قد تنتهي إليه الأمور في الصين، إلا أن مجريات الأمور في «وول ستريت» لا تدل على أن هناك أي خوف من تأثير الفيروس على أرباح الشركات أو الاقتصاد. والأسهم لم تشهد تراجعاً كذاك الذي تزامن مع انتشار فيروس «سارس»؛ لكن ما من شك بأن الأرباح والاقتصاد سوف يتأثران قليلاً أو كثيراً خلال الفصلين الأول والثاني من هذا العام».

ويستمر موسم نتائج الشركات هذا الأسبوع، ولعل أبرز التقارير المرتقبة ستصدر من شركة «وول مارت»؛ عملاق قطاع التجزئة الذي ربما يكون قد تأثر بشكل مباشر من فوضى الفيروس، وشركة فياكوم، وحياة هوتلز، وشركة السياحة البحرية النرويجية (كروز لاينز).

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والجدير بالذكر أن هناك شركات بدأت تحذر من تراجع أرباحها للفصل الأول تحت وطأة ما يجري؛ ومنها: سيسكو التي أعلنت عن تناقص الطلبيات، وشركة «إن فيديا» التي حذرت من احتمال انخفاض أرباحها للربع الأول بحدود 100 مليون دولار، أما شركة «أندر آرمور» فقد توقعت في تقرير نتائجها للربع الأول أن تتعرض مبيعاتها للأضرار لنفس السبب.

والملاحظ أن أسواق الأسهم سوف تستمر في الصعود بزخم السياسة المالية التي يتمسك بها الاحتياطي الفيدرالي؛ ومنها شراء السندات، حتى نهاية الشهر الرابع أو الخامس، ثم تتعرض لتصحيح لا مفر منه حتى لو زالت آثار انتشار «كورونا». وقد تكرر ذلك تاريخياً في كل مرة سحب فيه المجلس دعمه المالي. وقد تحقق المؤشرات ما بين 3 و4% حتى ذلك الوقت قبل أن تبدأ في التصحيح.

أمريكا تبحث منع «جنرال إلكتريك» من بيع محرك طائرة للصين

ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تبحث منع شركة جنرال إلكتريك من مواصلة تقديم محركات طائرة ركاب صينية جديدة ما يثير غموضاً بشأن محاولات بكين دخول سوق الطيران المدني.

وساندت الولايات المتحدة لسنوات عمل شركات أمريكية مع قطاع الطيران المدني الصيني، وأصدرت الحكومة الأمريكية تراخيص تسمح لتلك الشركات ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى في إطار مشروع في الصين لصنع أول طائرة تجارية كبيرة (كوماك سي919). لكن مصادر مطلعة قالت إن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من جنرال إلكتريك لإصدار تصريح لتزويد سي919 بالمحركات الجديدة على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ 2014.(رويترز)