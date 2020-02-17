46.47 مليار درهم أرباح 18 بنكاً وشركة تمويل في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي أرباح 18 بنكاً وطنياً وشركة تمويل من إجمالي 19 مدرجة في أسواق المال الإماراتية، إلى نحو 46.47 مليار في 2019 بنمو نسبته 11.6% مقارنة ب 41.63 مليار في 2018.

وتعكس الزيادة المسجلة في ربحية القطاع البنكي قدرته على مواصلة النمو وذلك بالإضافة إلى الملاءة المالية الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة مع نظرائه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

واستحوذ القطاع بحسب البيانات المعلنة حتى تاريخ 16 فبراير على نحو 61% من صافي الأرباح التي حققتها جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية تقريباً.

وسجلت البنوك المدرجة في سوق دبي المالي النسبة الأكبر من النمو من حيث الربحية حيث ارتفعت أرباح 7 بنوك إلى 24.1 مليار درهم بزيادة بلغت 25% تقريباً مقارنة مع 19.3 مليار درهم في 2018.

ومن إجمالي 12 بنكاً وشركة تمويل مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بنك الاستثمار لم يفصح) بلغت أرباح 10 بنوك نحو 22.34 مليار خلال 2019 بارتفاع طفيف مقارنة مع 22.32 مليار في 2018. وشكلت الأرباح التي حققها بنكا أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني نحو 58.1% من إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك المدرجة في الأسواق المالية خلال 2019.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني حقق أرباحاً بقيمة 14.5 مليار، في حين وصلت أرباح بنك أبوظبي الأول إلى 12.5 مليار. (وام)