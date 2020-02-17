«باجاني» الإيطالية تختار دبي منصّة للتوسع في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت باجاني (Pagani)، الشركة الإيطالية المصنّعة للسيارات الفارهة الخارقة، التوسّع في الشرق الأوسط واختيار دبي لافتتاح أوّل مكتب إقليمي لها في المنطقة. ومن شأن هذا المكتب أن يشكّل استوديو التخصيص الأوّل في المنطقة حيث يتيح تجربة شاملة للعلامة.

يقع المركز الجديد في حي دبي للتصميم، الذي يشكّل ملتقى للشركات عالية التقنية الرائدة، والمصممين والعلامات التجارية الفاخرة. ويتميّز المركز الذي يُعدّ مساحة استثنائية بأثاث وتفاصيل باجاني المميّزة والمصنوعة يدوياً، ما يمنح تجربة التخصيص التي تميّز علامة باجاني غِنى أكبر ونكهة أكثر أصالة.

وقال هوراسيو باجاني، المؤسس ورئيس المصممين - باجاني أوتوموبيلي إس بي إيه: «تتمتّع علامة باجاني بعلاقة عميقة مع العملاء في هذه المنطقة التي تُعدّ منطقة أساسية لشركتنا، ولا شكّ في أنّ افتتاح مكتب إقليمي للعلامة يمثّل التزامنا تجاه عملائنا الأوفياء وعملائنا المحتملين على حدّ سواء. وتبقى مهمّتنا تطوير حضور قويّ للمصنع فضلاً على تطوير شبكة قوية من الوكلاء ومراكز خدمة ما بعد البيع، كما يبقى هدفنا منح عملائنا الأوفياء أفضل تجربة ممكنة.»

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وعلّق منصور الياسين، رئيس قسم المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «يُعد افتتاح مكتبنا الجديد في الشرق الأوسط خطوة طبيعية في مسيرتنا الساعية إلى تعزيز مكانة العلامة ولكن الأهمّ من ذلك هو أنّه يمثل إنجازاً مهماً إذ يضع تجربة «أتولييه مودينيسي» على مقربة من قاعدة العملاء المحليين، فضلاً عن كونه استثماراً للعلامة في المنطقة. لقد شهدنا نمواً متزايداً في الطلب على علامة باجاني ومنتجاتها، وبالتالي من الطبيعي أن نشعر بالحماس للاستثمار والارتقاء بتجربة عملائنا إلى مستويات جديدة.»

من جانبها قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «يسعدنا جداً انضمام شركة باجاني أوتومومبيلي إلى مجتمع d3 الذي يضمّ مجموعة من كبرى من شركات التصميم والفخامة الرائدة في العالم. ونحن نؤمن بأنّ إيجاد بيئة حاضنة للأفكار الملهمة وروح الإبداع، وتقديم علامة السيارات الرياضية الفاخرة هذه يجسّد بشكل مثالي جوهر وروح حي دبي للتصميم. وبصفتها أوّل شركة للسيارات الفارهة تفتح مكتباً لها في d3، نتطلّع قدماً إلى دعمها في نموّها ونجاحاتها في الشرق الأوسط.»

بمناسبة الافتتاح الرسمي لمكتب العلامة في دبي، سيتمكّن الحضور من مشاهدة النسخة المحدودة من سيارة هويرا رودستر بي سي من باجاني للمرّة الأولى على الإطلاق.

ومن الديناميكيات الهوائية إلى التصميم الخارجي والداخلي، وحتّى أصغر قطعة وأدقّ تفصيل، يُعتبر التشكيل الكيميائي لسيارة رودستر بي سي والمزيج مع المواد المركّبة، أمراً غير مسبوق على الإطلاق. وتمّ تعزيز العناصر التي تلفت نظر الخبراء لتولّد مشاعر حقيقية وتبلغ آفاقاً جديدة على عدة أصعدة. وكما هو الحال في ساعة راقية، يشكّل كلّ عنصر من عناصر رودستر بي سي ترجمة مثالية وانصهاراً رائعاً لحرفية التصميم، والتكنولوجيا، والخبرة الهندسية القصوى التي تتميّز بها باجاني أوتوموبيلي، والتي تجتمع كلّها في سيارة يبلغ وزنها 1250 كيلوجراماً فقط.