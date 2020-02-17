16.2 مليون أرباح «دار التأمين» وتــوزيـــع 4 % أرباحـــاً نقديــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



حققت دار التأمين نمواً في صافي الأرباح السنوي بنسبة 51.9% لتصل إلى 16.17 مليون في 2019 مقابل 10.64 مليون في 2018. وأوصى مجلس الإدارة بمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 4% من رأس المال. كما حققت دخل شامل بلغ 18.74 مليون عام 2019، مقارنة ب 7.43 مليون في 2018.

وقال محمد القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: «الأداء الممتاز نتيجة للتطبيق الفعّال للاستراتيجيات في جميع خطوط الأعمال، وهدفنا للعام الجديد هو الاستفادة من هذا التحسن المستمر لأداء السنوات الثلاث السابقة. للمضي قدماً، حيث بدأنا برحلة للتحول الرقمي لتسخير التقنيات الرقمية وقوة المعلومات لتعزيز أداء الأعمال».

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة 11.8 % إلى 235.8 مليون. وارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة إلى 153.1 مليون مقابل 148.37 مليون 2018. وتمت تسوية صافي المطالبات المتكبدة 2019 عند 84.4 مليون مقابل 84.4 مليون 2018. وارتفع صافي دخل الاكتتاب 12.7% إلى 51.57 مليون. وارتفع إجمالي رأس مال الشركة واحتياطياتها 33.6% إلى 132.38 مليون. وتم تعزيز رأس المال والاحتياطي الإجمالي عن طريق إصدار سندات دائمة من فئة 1 بقيمة 15 مليوناً في الربع الأول من 2019.وقال محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: «بالرغم من تقلب أسواق الأسهم وانخفاض أسعار العقارات، ارتفع إجمالي العائد الاستثماري من محفظتنا الاستثمارية 57.8% إلى 6.89 مليون».