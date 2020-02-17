افتتاح فرع لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

افتتح عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فرع صندوق خليفة في إمارة عجمان، وذلك في مبنى غرفة عجمان، ليقدم الفرع خدماته المتنوعة إلى جانب فروع صندوق خليفة المنتشرة في الدولة، بهدف إبراز وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المناخ الداعم لمشاريع الشباب.

شهد الافتتاح سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان وجميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية، وأحمد خلفان مطر الرميثي مدير إدارة العلاقات الحكومية في صندوق خليفة، وعبدالله أحمد بن عباد الهاملي مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة في صندوق خليفة.

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وتفقد الحضور الأقسام الإدارية للفرع واطلعوا على البرامج المعتمدة لاستقطاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن الفرص التمويلية والتأهيلية والتدريبية للبدء في المشاريع الخاصة، ليحرص الصندوق على دعم ثقافة الريادة والمبادرة، وتشجيع الابتكار والنمو المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية للمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي للإمارات عن طريق تمكين تلك المشاريع من الوصول إلى الخدمات والتمويل والعمل على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لنمو تلك المشاريع. وتتنوع خدمات الصندوق من خلال عدة قنوات منها البرامج التمويلية المتنوعة التي تخدم قطاعات مختلفة إلى جانب تقديم تسهيلات ودعم غير مادي لأعضاء الصندوق مع تزويدهم بالمهارات اللازمة والمعرفة بكيفية بدء وإدارة وتطوير المشاريع من خلال الدورات وورش العمل المتخصصة.

وأشاد عبدالله المويجعي بجهود صندوق خليفة في تحفيز شباب الأعمال وتوفير البيئة الخصبة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما أن اقتصادات الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على تلك المشاريع، مؤكداً أن غرفة عجمان ترحب بكافة أشكال التعاون مع القائمين في صندوق خليفة وذلك بتنظيم دورات متخصصة تستهدف شباب ورواد الأعمال.

ووجه حسين جاسم النويس الشكر إلى «غرفة عجمان» على احتضانها لفرع صندوق خليفة في عجمان، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الصندوق والغرفة، الأمر الذي سيفرز برامج وفعاليات مشتركة تستهدف تطوير الأعمال الخاصة وزيادة أعداد المقبلين على إنشاء مشاريع رائدة، مؤكداً على ضرورة استعراض النماذج الناجحة بهدف تحفيز الشباب والشابات للانضمام إلى مسيرة مشاريع القطاع الخاص والمساهمة في الناتج المحلي للدولة.