هبوط عائدات الطاقة يرفع عجز الجزائر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48% في 2019 ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81% عن العام السابق.

وطبقاً لإحصاءات الجمارك وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80% من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطاً من 38.87 مليار دولار في 2018. وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 . (رويترز)