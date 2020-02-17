الاقتصاد

هبوط عائدات الطاقة يرفع عجز الجزائر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48% في 2019 ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81% عن العام السابق.
وطبقاً لإحصاءات الجمارك وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80% من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطاً من 38.87 مليار دولار في 2018. وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019 . (رويترز)

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