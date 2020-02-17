التضخم فـي دبـي يواصـل الانخفـاض خلال ينايـر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير حديث لمركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك «التضخم» انخفض بنسبة 1.32% في شهر يناير 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.37% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.28 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.21% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.19%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

ارتفع المؤشر لكل من: قسم النقل بنسبة 4.92% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.51 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.62% دفعت التضخم بمقدار 0.21 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.66% دفعت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 14.74% دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.42% دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.53% دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.37% دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.20% دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

على أساس شهري

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انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر يناير 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019 بنسبة 0.57%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.48% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.20 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.99% خفضت التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم النقل بنسبة 1.14% خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.14% خفضت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.39% خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.39% خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.11% خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وارتفعت أسعار: قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.43% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.19% دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.37% دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.02%، بينما استقرت أسعار قسم التبغ عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.



.. ويرتفع في أبوظبي على أساس شهري



أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف التقرير الصادر مؤخراً عن مركز الإحصاء أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم»، لشهر يناير/كانون الثاني 2020، انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك على أساس سنوي بنسبة 1.8%، ليصل إلى 109.7% خلال شهر يناير 2020، مقارنة مع 111.8% في الفترة نفسها من عام 2019. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.1% خلال شهر يناير 2020، ليبلغ 109.7%، مقارنة ب109.6% لشهر ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأظهر تقرير المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه الدنيا» بنسبة 2.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه المتوسطة» بنسبة 2.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 1.3%، خلال شهر يناير 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019. وأثّر انخفاض أسعار المستهلك، خلال شهر يناير 2020 مقارنة بشهر يناير 2019، في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة وغير المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 1.9% للأسر المواطنة، و1.8% للأسر غير المواطنة، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 2.4%.

وفيما يتعلق بمساهمات مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة، مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، جاءت مساهمة مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 95.2% من مجمل معدّل الانخفاض خلال شهر يناير 2020 مقارنة بشهر يناير 2019؛ حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.6%.

وساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 28.9% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال شهر يناير 2020 مقارنة بشهر يناير 2019؛ حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 8.6%. أما مجموعة «الأغذية والمشروبات» فقد ساهمت بنسبة 25.2% من مجمل معدل الانخفاض خلال شهر يناير 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019؛ حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.8%.

وبالنسبة لمجموعة «الترويح والثقافة» فقد حققت ارتفاعاً في شهر يناير 2020 بنسبة 23.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لتساهم بما نسبته 62.5%، الأمر الذي حد من الانخفاض خلال شهر يناير 2020.