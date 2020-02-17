شكرا لقرائتكم خبر عن 44 شركة روسية تحمل شهادة «حلال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سيرجي ليفن، نائب وزير الزراعة في روسيا الاتحادية: إن معرض جلفود 2020 يشهد مشاركة 44 شركة روسية جميعها تحمل شهادة «حلال» تستهدف تصدير منتجاتها من الأغذية إلى الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن حجم صادرات بلاده الغذائية يصل إلى نحو 25 مليار دولار سنوياً. أضاف ليفن خلال كلمته التي ألقاها خلال الدورة ال 5 لمؤتمر «المنصة العالمية لصناعة الحلال» في دبي أمس: إن روسيا الاتحادية تتوقع مضاعفة صادراتها الزراعية السنوية إلى نحو 40 مليار دولار، تستهدف دول المنطقة بشكل أساسي.

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