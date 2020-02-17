شراكة تمويلية لـ«الاتحاد للعطلات»مـع «أبوظبـي التجـاري» و«الهـلال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن «بنك أبوظبي التجاري» و«مصرف الهلال» عن إبرام اتفاقية مع «الاتحاد للعطلات»، التابعة للاتحاد للطيران، يتم بموجبها توفير خطة دفع ميسرة لحاملي بطاقات الائتمان من «بنك أبوظبي التجاري» و«مصرف الهلال» عند حجز رحلاتهم لدى «الاتحاد للعطلات»، بما يتيح لهم تخطيط عطلاتهم بكل سهولة ويسر.

تم توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة الاتحاد للطيران بأبوظبي؛ حيث وقّع عليها حارب المهيري، نائب أول للرئيس لإدارة الوجهات وقطاع السياحة في مجموعة الاتحاد للطيران؛ وعمران تيمور، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للفروع في بنك أبوظبي التجاري، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.