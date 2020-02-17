1.6 مليار أرباحاً قياسية لشركات التأمين بنمو 22%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

سجلت 30 شركة تأمين مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أرباحاً قياسية خلال 2019 وصلت إلى 1.61 مليار درهم بنمو 22%، مقارنة مع 1.32 مليار في 2018 بزيادة قدرها 288 مليوناً.

وارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة بواقع 1.8 مليار ليصل الإجمالي إلى 23.73 مليار مقارنة مع 21.93 مليار في 2018 بنمو 8% بحسب البيانات المالية التي أعلنت عنها الشركات.

وقد ارتفع صافي أرباح شركات دبي المدرجة 186 مليوناً إلى 841 مليوناً تمثل 52% من إجمالي الأرباح الكلي مقارنة مع أرباح 2018 والتي بلغت 655 مليوناً بنمو كبير 28%، كما ارتفع صافي أقساطها 647 مليوناً لتصل إلى 12.8 مليار تمثل 54% من إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة مع 12.168 مليار في 2018 بنمو 5%.

ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في أبوظبي 102 مليونا ليصل الإجمالي إلى 768 مليوناً تمثل 48% من الأرباح الكلية مقارنة مع أرباحها عن 2018 والتي بلغت 666 مليوناً بنمو 15%، كما ارتفع صافي أقساطها المكتتبة 1.15 مليار إلى 10.91 مليار تمثل 46% من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2019 مقارنة مع 9.76 مليار عن 2018 بنسبة نمو وصلت إلى 12%.



التقليدي والتكافلي



وفيما يتعلق بالتأمين التقليدي؛ فقد ارتفعت أرباحه 26% إلى 1.49 مليار تمثل 93% من إجمالي الأرباح الكلية مقارنة مع 1.19 مليار عن 2018، كما ارتفعت أقساطه إلى 19.8 مليار تمثل 84% من إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة مع 18.24 مليار في 2018. فيما خالفت أرباح «التكافلي» سياق نمو أرباح التأمين في 2019، حيث تراجع بنسبة 13% إلى 115 مليوناً تمثل 7% من إجمالي الأرباح الكلية مقارنة مع 132 مليوناً في 2018، وارتفعت قيمة أقساطه 6% إلى 3.9 مليار تمثل 16% من إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة مع 3.69 مليار درهم عن 2018.

وارتفعت أرباح 14 شركة تأمين في 2019 هي: أورينت، أمان، دبي الوطنية للتأمين، دبي للتأمين، سلامة، عُمان، أبوظبي الوطنية، العين، الظفرة، الإمارات، دار التأمين، أبوظبي الوطنية - تكافل، الاتحاد، الوطنية للتكافل، وتحولت 3 شركات إلى الربحية هي: أورينت يو أن بي تكافل، وأكسا الهلال الأخضر، والتأمين فيدلتي المتحدة. بينما تراجعت أرباح 8 شركات هي: دار التأمين، اللاينس، الوطنية للتأمينات العامة، البحيرة، الوثبة، ميثاق، رأس الخيمة، الشارقة، فيما تحولت 3 شركات إلى الخسارة هي: تكافل الإمارات، الصقر، وأسكانا /‏‏ الاسكندنافية، فيما حافظت شركتا الخزنة والفجيرة على مستويات أرباحهما في 2019.



الأعلى ربحية



وفيما يتعلق بالشركات الأعلى ربحية، تمكنت «أورينت» للتأمين من تحقيق أرباح صافية بقيمة 425 مليوناً مقارنة مع 401 مليون عن 2018 بنمو 6%، فيما تعد شركتا «سلامة» و«عُمان» الأعلى نمواً حيث حققتا أرباحاً صافية بقيمة 55 مليوناً و191 مليوناً على التوالي، فيما لم تتخط أرباح شركة «أكسا الهلال الأخضر» حاجز 160 ألف درهم في 2019.

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أقساط مليارية



وعلى صعيد الأقساط المكتتبة؛ فقد اقتطعت 6 شركات ما نسبته61% من إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة وصلت إلى 14.6 مليار وهي على التوالي: أورينت بأقساط بلغت 3.9 مليار، أبوظبي الوطنية 3.75 مليار، وعُمان 3.55 مليار، العين 1.15 مليار، الإمارات 1.136 مليار، سلامة 1.13 مليار.

ورفعت 18 شركة من قيمة أقساطها المكتتبة في 2019 بينما تراجعت أقساط 12 شركة أخرى، ومن الملاحظ جداً أن 5 شركات حققت نمواً في أقساطها التأمينية بينما تكبدت خسائر صافية أو تراجعت أرباحها خلال العام الماضي، فيما تمكنت 5 شركات أخرى من تحقيق نمو في أرباحها بالرغم من تراجع قيمة أقساطها المكتتبة.