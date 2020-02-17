«غرفة الفجيرة» تطلع على مهام مركز دبي المالي العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة



استقبل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في مكتبه بمقر الغرفة، أمس، المستشار شملان الصوالحي قاضي محكمة الاستئناف ورئيس دائرة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، بحضور سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وأحمد الكمالي، مدير العلاقات الحكومية والدولية في المركز. وأكد الطرفان خلال اللقاء همية التوعية لمجتمع الأعمال، ودورها في نمو واستدامة المؤسسات؛ بحيث تم الاتفاق على تنظيم ندوة قانونية مشتركة ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنفذها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لأعضائها؛ للتعريف بخدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وأشاد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي بالبيئة التشريعية في الدولة التي تعزز تنافسية القطاع الاقتصادي، وتضمن حقوق كافة الأطراف، ما يصب في نمو واستدامة مؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً أن كافة الهيئات والجهات المعنية بالتحكيم التجاري وتسوية المنازعات المالية تواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصادي العالمي، مؤكداً أهمية زيارة وفد مركز دبي المالي العالمي واستعداده للتعاون مع الغرفة بشأن إمكانية تأسيس مركز تحكيم خاص بها.

من جهة أخرى، أطلقت الغرفة «ميثاق خدمة العملاء» وقال سلطان الهنداسى: «غايتنا الأسمى من إطلاق الميثاق، تحقيق سعادة العملاء في بيئة مضيافة تزخر بالإيجابية، ونحن حريصون على توفير خدمات عالية الجودة ومتميزة تحقق ثقة العملاء وتفوق توقعاتهم، وهذا ما نرى أنه يعد من الواجب علينا القيام به».