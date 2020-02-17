«إثراء دبي» ترعى منتدى تجّار المجوهرات في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إثراء دبي»، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والمطوّر الرئيسي للمشاريع العقارية بما فيها مشروع توسعة سوق الذهب ديرة في دبي، قلب دبي التجاري التاريخي، بمشاركتها ورعايتها الرسمية الثانية على التوالي في «منتدى تجار التجزئة للمجوهرات في الهند 2020»، الذي عقد تحت عنوان «نحو دعم الأعمال التوسّعية والمستقبلية».

وشارك في المنتدى الذي أقيم في 12 فبراير 2020، في مومباي، الهند، أكثر من 200 من تجار المجوهرات وأصحاب المصالح الآخرين من أنحاء الهند. وأكّد عصام كلداري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «إثراء دبي»: «تعدّ صناعة الذهب قطاعاً مزدهراً في الإمارات العربية المتحدة وفي دبي على وجه الخصوص. ومشروع إثراء ديرة وتوسعة سوق الذهب يتيحان فرصاً قيّمة لإنشاء علاقات جديدة ودخول بائعين جدد إلى سوق الإمارات ولذلك منفعة متبادلة. يرتهن استمرارنا في بناء بيئة ذات منظور ثقافي وتجاري عريق على مواصلة تنمية الفرص وتوسيع منصات داعمة لبائعي الذهب».

وخلال المنتدى عرض سامي عيد، رئيس فريق التسويق لدى «إثراء دبي» تفاصيل مشروع توسعة سوق الذهب، والفرص المتاحة لتجار التجزئة للمجوهرات في الهند لامتلاك صالة عرض في دبي