ترخيص «دبي لمقاصة السلع» كشركـة تقـاص مركـزي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، ترخيصها لشركة دبي لمقاصة السلع التابعة والمملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، كشركة تقاص مركزي مرخصة من قبلها في المنطقة.

كما أن شركة دبي لمقاصة السلع معترف بها من قبل كلّ من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي. كما تعدّ الشركة عضواً رئيسياً في رابطة CCP12، وهي رابطة عالمية تضم 37 عضواً يمثلون أكثر من 50 جهة تقاص مركزي عالمية.

وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسرنا دائماً التعاون وتقديم الدعم لبورصة دبي للذهب والسلع التي تأسست في عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة، والتي تخضع لإشراف الهيئة. ولا شك أن موافقة الهيئة على ترخيص شركة دبي لمقاصة السلع كشركة تقاص مركزي، يتيح فرصة مميزة للشركة لتقديم خدمات المقاصة وإدارة المخاطر إلى البورصات ومزودي خدمات البنية التحتية للسوق على مستوى العالم».

بدوره قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «يسرّنا أن تؤكد هيئة الأوراق المالية والسلع مجدداً تقديرها للدور الذي تلعبه البورصة في النظام المالي بدولة الإمارات. ونحن نفخر بتقديم إطار عمل يوفر لأعضاء البورصة ولعملائهم أفضل بنية تحتية من نوعها، بالإضافة إلى عمليات وأنظمة مقاصة وتداول ورقابة قوية تضمن نزاهة السوق لجميع المشاركين».