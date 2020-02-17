60 مليوناً أرباح «أمانات» بنمو 39.8%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حققت أمانات القابضة 60 مليون درهم صافي أرباح بنمو 39.8% خلال العام 2019. وبلغ إجمالي الدخل 113.3 مليون بنمو 8%. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.2 فلس للسهم عن 2019، على أن يتم الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي تنعقد في 13 إبريل 2020. ويمثل ذلك السنة الخامسة على التوالي التي تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية منذ إدراجها في سوق دبي المالي 2014، وارتفع توزيع الأرباح بنسبة 46.7% عن 2018. واستقر الدخل من الاستثمارات عند 73.5 مليون.

وبلغ إجمالي المصروفات 51.7 مليون خلال 2019، بانخفاض بنسبة 16% مقابل 61.5 مليون 2018، ويرجع ذلك إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين 11% عند 29.2 مليون، مصحوباً بتراجع المصروفات العمومية والإدارية 8% إلى 16.7 مليون، كما انخفضت تكلفة المشروعات بنسبة 45%.

وفي ضوء نمو الإيرادات وتراجع المصروفات بشكل ملحوظ خلال العام. نتج عن ذلك ارتفاع هامش صافي الأرباح بمقدار 13.3 نقطة ليسجل 54.4% خلال نفس الفترة.

تعزيز التكامل

قال حمد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة ركزت خلال 2019 على تعزيز التكامل والترابط بين جميع شركاتها التابعة على صعيدي العمليات التشغيلية والأهداف الاستراتيجية، وخاصة بعد قيام الشركة بضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار درهم في أربعة استثمارات خلال 2018. وأكد الشامسي أن الشركة عكفت على مواءمة أهدافها مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تركز على توفير نظام تعليمي رفيع المستوى، وهو ما انعكس في قيام الشركة بتطوير منصة تعليمية متكاملة تتكون من 4 أصول استثمارية متنوعة.

جدير بالذكر أن الشركة قامت منذ نشأتها بضخ استثمارات بقيمة إجمالية ملياري درهم إماراتي، وهو ما يمثل 80% من إجمالي رأسمالها المدفوع والبالغة قيمته 2.5 مليار درهم.