«رأس الخيمة العقارية» تزيد موازنتها وتقترح توزيع 3% نقداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة العقارية»، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% عن عام 2019.

وذكرت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي المالي، أنها قامت بزيادة موازنتها للتطوير في مشروعها بميناء العرب وعلى وجه الخصوص المشاريع السكنية والفندقية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية والأعمال البحرية ومشاريع الطاقة الشمسية، وتوقعت أن يكون العام الجاري أفضل من 2019 مع استضافة الدولة لإكسبو دبي الذي من المتوقع أن ينتشر تأثيره الإيجابي في كامل الدولة.

وأوضحت أنها استثمرت العام الماضي في تطوير مشاريعها السكنية والفندقية واقتربت من مرحلة تسليم جيت واي ريزيدنس في رأس الخيمة وجلفار ريزيدنس في جزيرة الريم بإمارة أبوظبي.