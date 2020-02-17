شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد في إنتاج «أوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أحدث الإحصائيات التي أعلنتها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تراجع إنتاج أعضائها بواقع 509 آلاف برميل يومياً خلال يناير/‏ كانون الثاني 2020، الأمر الذي هبط بمعدل الإنتاج اليومي للمنظمة إلى 28.85 مليون برميل مقارنة مع 29.36 مليون برميل في ديسمبر 2019.

وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض شهري لإنتاج المنظمة التي تستعد لعقد اجتماع تقييمي بالاشتراك مع كبار المنتجين المستقلين خلال مارس المقبل في فيينا.(رويترز)

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