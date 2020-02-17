تـداولات متواضعـة تستقـر بالأسهـم فـي المنطقـة الخضـراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء، أمس، في أول جلسة بعد اكتمال نتائج الشركات المدرجة، مع سيولة ضعيفة للغاية، وتحركات ضيقة للمؤشرات بصورة عامة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.5% بدعم القطاع المصرفي و«اتصالات»، و«الدار»، بينما أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع هامشي 0.04% ببعض أسهم العقار والبنوك.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 128.6 مليون درهم، منها 71.13 مليون درهم في دبي، و57.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 118 مليون سهم، توزعت بواقع 93.4 مليون سهم في دبي، و24.6 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 64 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 25 شركة.

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي عند 2734.74 نقطة، في ظل ارتفاع المؤشرات القطاعية للاستثمار والخدمات والاتصالات، مع تراجعات هامشية للبنوك والعقار والنقل.

وزاد قطاع الاستثمار 0.44% مع نمو «سوق دبي المالي» 1.36%، و«شعاع كابيتال» 2.47%، فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

هذا وتماسك قطاع البنوك، مع إغلاق «دبي الإسلامي» على استقرار، وتراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.38%، في الوقت الذي ارتفع «بنك المشرق» 2.27%.

وانخفض قطاع العقار بنسبة هامشية 0.05%، في ظل نزول «إعمار العقارية» 0.26%، و«أرابتك» 1.59%، و«ديار» 2.18%، و«إعمار مولز» 0.59%، وذلك في مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.56%، و«الاتحاد العقارية» 4.23% و«داماك» 0.78%.

وانخفض قطاع النقل 0.07% نتيجة انخفاض «أرامكس» 1.4%، و«الخليج للملاحة» 1.32%، فيما ارتفع «العربية للطيران» 1.29%.

من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 5062.81 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع والصناعة.

وزاد قطاع البنوك 0.61% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.95%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%، فيما نزل «أبوظبي التجاري» 0.39%.

وصعد قطاع العقار 0.71% مستفيداً من صعود «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.65%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.25% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع الطاقة 0.27% بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1%، و«طاقة» 2.94%، مقابل نزول «دانة غاز» 0.76%، وارتفع قطاع الاستثمار 2.95% إثر ارتفاع «إشراق» 0.32%، و«الواحة كابيتال» 4.65%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 9.16 مليون درهم، مغلقاً عند 5.69 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 8.13 مليون درهم، مغلقاً عند 3.86 درهم، ثم «ديار» بسيولة ب6.6 مليون درهم، وأقفل عند 0.314 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «أدنوك للتوزيع» التداولات بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون درهم، وأغلق عند 3.03 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة وصلت إلى 9.7 مليون درهم، ليرتفع بنسبة 0.15% إلى 13.02 درهم، ثم «الدار» بتداولات ب 8.15 مليون درهم، وأقفل عند 2.22 درهم.

وسجل «بلدكو» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 12.06% مغلقاً عند 0.35 درهم، وفي المقابل، جاء التراجع الأكثر من نصيب «طيران أبوظبي» بنسبة 5.76% إلى 3.11 درهم.

وكان الارتفاع الأكثر في سوق دبي ل «الاتحاد العقارية»، بنسبة 4.23% مغلقاً عند 0.197 درهم، وعلى العكس، كان التراجع الأكثر ل«السلام القابضة» بنسبة 2.7% عند 0.36 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 12.34 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و1.6 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 12.34 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و1.06 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 7.6 مليون درهم محصلة شراء، وعلى العكس اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 7.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.79 مليون درهم محصلة بيع العرب، و1.11 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و4.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

واتجهت المحافظ الاستثمارية للشراء، بصافي استثمار 4.45 مليون درهم منها 3 ملايين درهم في دبي، و1.4 مليون درهم في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 4.45 مليون درهم محصلة بيع بواقع 3 ملايين في دبي، و1.4 مليون في أبوظبي.