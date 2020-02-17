«إيميكول» توفر خدماتها لثلاث محطات مترو في خط «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الإمارات ديستريكيت كولينغ (إيميكول)، الشركة المتخصصة في مجال خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، عن تسجيل تقدم ملحوظ بمحطة تبريد المناطق في موقع إكسبو 2020 التي ستوفر 60 ألف طن من التبريد، كقدرة إنتاجية إجمالية عبر جميع المراحل، علماً بأن المرحلة الأولى من المحطة بدأت العمل حالياً، وتوفر 20 ألف طن.

وستغطي المحطة الجديدة العديد من المشاريع في المنطقة، بما في ذلك: قرية إكسبو، «دبي ساوث مول»، موقع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد لمعرض إكسبو 2020، إضافة إلى محطة هيئة الطرق والمواصلات ومنطقة مشروع «ستار مول». وبفضل توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في التصميم، ستظهر المحطة بشكل ديناميكي فريد. وستوفر «إيميكول» الخدمات لثلاث محطات مترو ضخمة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات على خط إكسبو 2020، وهي: مركز دبي التجاري العالمي، ومجمع دبي للاستثمار و«غولف إستيت».

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «تتوافق شراكة إيميكول مع «إكسبو 2020 دبي» مع خططنا واستراتيجياتنا الطموحة، إلى جانب التزامنا لنكون جزءاً رئيسياً فاعلاً من المعرض. وبالتوافق مع مفهوم الاستدامة المدمج في التخطيط للموقع واستخدامه، سواء كان في أثناء انعقاد المعرض وبعده، وتماشياً مع هدف الارتقاء باستدامة المباني والبنية التحتية، فقد تم إجراء تقييم دقيق لجهات تقديم الخدمات، ونفخر بحصولنا على عقد تبريد المناطق الذي يمثل علامة فارقة مهمة تتناغم مع خططنا الرامية للارتباط بمشروعات مميزة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة».