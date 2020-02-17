الموافقة على فتح فروع لـ «أورينت للتأمين» بالسعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أورينت للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح فروع لها في السعودية، ويعد ذلك أول تصديق لشركة أجنبية لفتح فروع تمت الموافقة عليها في المملكة وتعمل الشركة حالياً على إنهاء إجراءات الترخيص.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في ممارسة أعمالها خلال العام الحالي، كما حصلت الشركة على موافقة النقد العربي السعودية على تعيين سران مانع أبوساق في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة ويحمل سران سعودي الجنسية، شهادة الزمالة من معد التأمين البريطاني وقد عمل في عدة شركات تأمين ووساطة تأمين خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية.