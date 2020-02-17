شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على فتح فروع لـ «أورينت للتأمين» بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أورينت للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح فروع لها في السعودية، ويعد ذلك أول تصديق لشركة أجنبية لفتح فروع تمت الموافقة عليها في المملكة وتعمل الشركة حالياً على إنهاء إجراءات الترخيص.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في ممارسة أعمالها خلال العام الحالي، كما حصلت الشركة على موافقة النقد العربي السعودية على تعيين سران مانع أبوساق في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في المملكة ويحمل سران سعودي الجنسية، شهادة الزمالة من معد التأمين البريطاني وقد عمل في عدة شركات تأمين ووساطة تأمين خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على فتح فروع لـ «أورينت للتأمين» بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.