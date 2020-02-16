شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16 - 2 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 16 -2 -2020.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المتحدة للإسكان والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق راكتا، الإسماعيلية مصر للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للاتصالات، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، القناة للتوكيلات الملاحية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.593 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.6 مليون ورقة مالية بقيمة 323.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.9 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 7.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.44%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 939.7 ألف جنيه، 11.3 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 15745 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5127 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 593 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.17%

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- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 6.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.74%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 3.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.05%

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.540 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.97%

- العامة لمنتجات الخزف والصينى بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.20%

وضمت الأسهم المتراجعة

- راية القابضة للاستثمارات المالية ىبسعر إغلاق 4.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.02%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 23.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.13%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.44%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.37%

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 12.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%