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الصناعات العسكرية تطلق برنامج توطين وبناء تقنية الراديو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجيا؛ أول برامجها البحثية الذي يهدف لبناء وتطوير قدرات وطنية في مجالات ابتكار وصناعة منظومات اتصالات عسكرية آمنة، حيث سيتم من خلال تقنية الراديو المعرف برمجيا تنفيذ مجموعة من المشاريع التي من خلالها يجري تنسيق وتفعيل أدوار المستخدمين النهائيين ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات وقطاع الصناعة الوطنية.

وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو المعرف برمجيا سيسهم في تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتنسيق الأدوار في سبيل تحقيق الهيئة لهدفها الرئيس المتمثل في الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

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وأوضح أن أول برامج الهيئة في مجال البحوث والتقنية سيعتمد على عدد من المميزات والتقنيات المبتكرة التي تعتمد على توفر أجهزة اتصالات حديثة ومعالجات رقمية تحتوي على برمجيات متطورة لتحديد المواصفات الفنية لأنظمة الاتصالات.

وأشار إلى أن برنامج توطين وبناء تقنية الراديو سيتضمن مشاريع ستعمل على تمكين وتطوير عدد من موجات الاتصالات وملحقاتها التي ستخدم المتطلبات العملياتية للجهات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى توطين صناعة الراديو محليا وتطوير أجزائه.

تقنية الراديو