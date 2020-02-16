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منشآت تعرض تجارب في الاستثمار الريادي بالإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عرضت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في لقاء «ضيف منشآت»، تجارب رواد الأعمال بمجال الاستثمار الريادي في الإعلام، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورواد الأعمال المهتمين في الاستثمار في المجال الإعلامي.

وتناول اللقاء أبرز الاحتياجات والفرص الخاصة برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الإعلامي، وكذلك أبرز الإمكانات المحفزة للاستثمار والمعوقات والدور الإعلامي وآثاره على رواد الإعلام.

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ويهدف اللقاء إلى بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، وكذلك بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختلف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.

واستعرض اللقاء أهمية المحتوى الإعلامي والحرص على أن يكون هادفا ولا يحمل أي إساءة أو غير قانوني، بالإضافة إلى ضرورة اختيار المنصة المناسبة لتقديم هذا المحتوى وتحديد الجمهور المستهدف.

يذكر أن «ضيف منشآت» هي إحدى الفعاليات الرئيسة بمركز دعم المنشآت والتي تهدف إلى استضافة أصحاب المشاريع الناجحة ليحكوا عن قصة نجاحهم لمجموعة من رواد الأعمال والمهتمين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين من أصحاب الأفكار.