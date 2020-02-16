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ربط الكتروني بين مؤسسة النقد وهيئة الزكاة للاستفادة من برنامج تنفيذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مع الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، اتفاقية للربط الالكتروني بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج «تنفيذ» الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج «تنفيذ» إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الالكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، عن شكره لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي، لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الالكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

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وتم تأسيس «تنفيذ» على المنصة التقنية «وثيق» التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الالكترونية عبر أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية.

برنامج «تنفيذ»

أسس على المنصة التقنية «وثيق»

يهدف للربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين