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60 % من الأحكام العمالية في جمادى الأولى قضايا أجور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفعت الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر العمالية خلال جمادى الأولى الماضي بنسبة 124%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 1440، وذلك نتيجة التطورات الإجرائية والتشريعات القضائية في المحاكم العمالية، وما تضمنته من خدمات نوعية مبتكرة يسرت على المستفيدين واختصرت الوقت والجهد عليهم.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل أمس، أصدرت المحاكم والدوائر العمالية 4199 حكما خلال جمادى الأولى 1441، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 60% من إجمالي الأحكام.

وتراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 133 و389 حكما، بمتوسط 210 أحكام في اليوم، وجاءت نسبة 69% من إجمالي الأحكام الصادرة في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

ويؤدي التحول الرقمي دورا كبيرا في مسار نظر المنازعات العمالية، حيث جهزت المحاكم العمالية بأحدث الأنظمة الالكترونية، والتي حققت من خلالها مراحل متقدمة في التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي من محاضر الضبط والصكوك الالكترونية والمصادقة على محاضر الجلسات القضائية الكترونيا؛ مما أسهم في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.

ارتفاع الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر العمالية

الأحكام العمالية

خلال جمادى الأولى 1441

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4199 حكما

نسبة الزيادة124%

40 %

2519 من الأحكام قضايا أجور

60 %

1680 من الأحكام العمالية الأخرى

متوسط عدد الأحكام باليوم 210 أحكام

المعدل اليومي لعدد الأحكام 133 ـ 389 حكما