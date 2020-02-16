السجل التجاري باللغة الإنجليزية الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية، سواء للشركات أو المؤسسات، فوريا، تيسيرا منها لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلا للعمل التجاري.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي دعما لقطاع الأعمال، وتعزيزا لمبادرات التحول الرقمي بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول على الموقع الالكتروني E.mci.gov.sa والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة.
يذكر أن السجلات التجارية كانت تمر بمراحل عدة عن طريق الترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة، فيتطلب تعميدها من الوزارة ليعمل بها، بينما أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بشكل الكتروني وفوري.
السجل التجاري باللغة الإنجليزية:
في السابق:
ترجمة يدوية في المكاتب المعتمدة
تعميدها من قبل الوزارة ليعمل بها
حاليا:
الحصول على السجل بشكل الكتروني وفوري
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