شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 16 - 2 - 2020 عددا من الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم الأحد ، منها اجتماع وزير المالية مع اتحاد الغرف التجارية ، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى .

المالية: نجحنا فى تغطية النفقات الجارية من الإيرادات وتحقيق فائض أولى ٢٪

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2021/2020، بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر 2030»، وذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.

بدأ وزير المالية، سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعى، بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الذى استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالى المقبل، قائلاً: إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذى يسهم فى تحسين الخدمات العامة.

وزيرة التخطيط تجتمع بقيادات الوزارة لمناقشة الهيكل العام لخطة العام المالىالدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة وذلك لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالى الجديد 2020/2021.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أهم ما يميز خطة 20/21 هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، بالإضافة إلى إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها فى 20/21 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، وكذلك المشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمنى لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة

هيئة الاستثمار: 4 خطوات لتحفيز الاستثمارات الصناعية فى مصرالمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك مع هيئة التنمية الصناعية لدراسة طلبات تخصيص الأراضى المقدمة من المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة بالفعل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر هيئة الاستثمار، بهدف وضع خطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص ذات الصلة بالاستثمار الصناعى، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الجديدة والتوسع فى المشروعات القائمة.

رئيس جابكو : 543 مليون دولار موازنة تقديرية لإنتاج 77 ألف برميل يومياالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج عمل الوزارة يركز حالياً على رفع كفاءة الأداء وتعظيم وزيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والبرنامج الثانى بالمشروع لتحسين أداء أنشطة الإنتاج.

جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/2020 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس على الجروان الرئيس التنفيذى لشركة دراجون الاماراتية ونواب رئيس الهيئة للاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة والسلامة والامن الصناعى.

مصادر بالثروة المعدنية: طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب قريبا

صورة أرشيفية

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كشف مصادر بهيئة الثروة المعدنية، أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، حيث رجحت المصادر، أن تتم عملية الطرح نهاية شهر فبراير الجارى أو منتصف مارس المقبل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن تلك المزايدة هي الأولي بعد إصدار قانون التعدين الجديد ولائحة التنفيذية، موضحة أنها مختلفة تماما عن المزايدات التى طرحتها الهيئة خلال الفترات الماضية.

"اتحاد الصناعات" يتوقع نمو الطباعة الرقمية و650 مطبعة رقمية فى مصرصورة أرشيفية

توقع أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن يشهد قطاع الطباعة الرقمية فى مصر نموا خلال العام الجارى باعتبارها مستقبل صناعة الطباعة فى مصر، والتى تعد أكبر سوق للطباعة الرقمية فى أفريقيا حاليا.

البورصة المصرية تستهل تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشراتالبورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.593 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.6 مليون ورقة مالية بقيمة 323.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.9 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 7.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.44%.

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه المصرى ويسجل 15.59 جنيه

حقق سعر الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا اليوم الأحد 16-2-2020، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، حيث سجل أقل مستوياته في البنك التجاري الدولي "CIB" نحو 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل السعر الصباحي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.62جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.65جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 16-2-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 16-2-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم،

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.94 جنيه للشراء، و17.10 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.34 جنيه للشراء، 20.57 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 51.08 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الذهب اليوم 16-2-2020 فى مصر

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأحد 16 فبراير، مسجلة 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بالتزامن مع استقرار ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا عند 1583 دولار حتى الآن، فى ظل الاجازه الاسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة التداول على الذهب.