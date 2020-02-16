شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تبرز خسائر الاقتصاد القطرى وتراجع القطاعات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت قناة إكسترا نيوز، التراجع الكبير الذى تشهده البورصة القطرية في الوقت الراهن، في ظل الخسائر الكبرى التي تتلقاها المؤسسات الاقتصادية القطرية بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها أمير قطر تميم بن حمد، حيث أشارت القناة في تقريرها، إلى تراجع بورصة قطر، في بداية جلسات الأسبوع الجارى، بنسبة 1% خاسرة 98.19 نقطة، لتغلق عند مستوى 9748.74 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

القناة أشارت في تقرير لها، إلى تراجع 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.69%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، فقطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، موضحة أن التداول جرى بختام التعاملات ببورصة قطر على 57.4 مليون سهم بقيمة 149.4 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3851 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 35 سهما ، واستقرت 6 أسهم، موضحة أنه جرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 57.4 مليون سهم بقيمة 149.4 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3851 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 35 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

وفى وقت سابق كشفت مصادر قريبة الصلة بالأسرة الحاكمة في قطر، بحسب تقارير أصدرتها المعارضة القطرية، عن السبب الخفي لتعثر المفاوضات "القطرية – الخليجية" لإنهاء المقاطعة العربية مقابل انصياع النظام القطري لشروط الرباعي العربي.

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المصادر أكدت أن تهديدات السلطات التركية للنظام القطري كانت شديدة اللهجة وحاسمة بضرورة وقف المفاوضات والمحادثات الخليجية تمامًا، السلطات التركية حذرت النظام القطري من الاستمرار في التفاوض دون الرجوع في جميع التفاصيل لتركيا، وإبلاغ مسبق بكل القرارات وفحوى المحادثات، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.