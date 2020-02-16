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العاشر من الشهر الميلادي موعد لإعلان مراجعة أسعار البنزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ابتداء من فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين في السعودية شهرية بدلا من ربع سنوية، وفق ما أعلنت عنه شركة أرامكو السعودية مساء أمس الأول.

وأوضحت أرامكو أن التعديل الشهري سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما سيكون التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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وأفادت الشركة بأن أسعار البنزين المحدثة لفبراير الحالي سيبدأ تطبيقها من 16 فبراير 2020، مضيفة أن سعر بنزين 91 سيصبح 1.55 ريال لكل لتر بزيادة 5 هللات عن السابق، في حين سيصبح سعر بنزين 95 أوكتان 2.11 ريال لكل لتر بزيادة 6 هللات عن السابق.

ويتوفر في السوق السعودية نوعان من البنزين 95 أوكتان و91 أوكتان، وكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للاشتعال. ورقم الأوكتان مرتبط بنسبة ضغط المحرك، وهو مؤشر على مقاومة الوقود للقرقعة، وهو ما يحدد مقدار الضغط الذي يمكن أن يتحمله الوقود قبل الاشتعال.

ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي، ويفضل الرجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل لمعرفة نوع الوقود المناسب. وتضع بعض الشركات ملصقا بنوع البنزين المناسب للسيارة داخل غطاء خزان الوقود.

وفي معظم الأحوال لن تستفيد المركبة من استخدام وقود برقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك. ذلك يعني أنه باستثناء السيارات ذات الأداء العالي، من غير المحتمل أن تشعر بأي تغييرات تذكر عند استخدامك وقود برقم أوكتان أعلى من الموصى به لسيارتك.

وفي المقابل فإن استخدام بنزين برقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنع قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل، لذلك فإنه من المحتمل أن يؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان - في محرك يتطلب أوكتانا أعلى - إلى الإضرار بالمحرك، في حين لا تترتب أي أضرار على المحرك في استخدام درجة أوكتان أعلى من الموصى به.