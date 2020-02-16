شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تخالف بورصات الخليج..وترتفع هامشيا بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجعت بورصات السعودية وقطر والبحرين والكويت، فيما ارتفعت بورصة دبى وحيدة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% خاسرا 37.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7836.96 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.44% خاسرا 35.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8131.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 121.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 59 شركة، فيما تراجعت 121 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%.





بورصة الكويت بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها النفط والغاز.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسرا 35.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6173.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% خاسراً 48.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6849.43 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسراً 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.38 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.28%، خاسرا 14.06 ليغلق عند مستوى 4962.49 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 209.6 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون دينار كويتى عبر 6665 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.32%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.93%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.41%، فيما تصدر سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 10%، ثم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 8.33%.

بورصة البحرين

دفع تراجع قطاعات الفنادق والسياحة والصناعة والاستثمار، المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرا 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1661.87 نقطة.

Advertisements

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3 ملايين سهم بقيمة 840.9 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 110.45% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 24.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.67%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.90% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.67%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.38%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1% خاسرة 98.19 نقطة، لتغلق عند مستوى 9748.74 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 57.4 مليون سهم بقيمة 149.4 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3851 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 35 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.69%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، فقطاع العقارات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%.



بورصة دبى بورصة دبى

عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، الارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2734.74 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الخدمات والاتصالات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 93.4 مليون سهم محققة ما قيمته 71.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1508 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.07%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.05%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.70%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.42%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 1.6 مليون ورقة بقيمة 9.2 مليون درهم.