قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018.
وأضاف البنك أن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1 في المئة. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى ملياري دولار في نوفمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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