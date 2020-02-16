البنك المركزي المصري: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى ملياري دولار في نوفمبر 2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقر للبنك المركزي المصري في القاهرة

قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن مصر حققت ملياري دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018.

وأضاف البنك أن هذه التحويلات تمثل زيادة سنوية تبلغ 12.1 في المئة. وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر.