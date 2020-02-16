شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "العمران" تُوافق على تقديم طلب الانتقال للسوق الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة العمران، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، على تقديم طلب الانتقال الى السوق الرئيسية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروطة باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019 إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية.