وزير النفط الكويتى: بدء الضخ التجريبى للنفط فى المنطقة المقسومة مع السعودية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النفط والكهرباء والماء الكويتى الدكتور خالد الفاضل، بدء عملية الضخ التجريبى للنفط فى حقلى (الوفرة) و(الخفجى) اليوم الأحد، مع ارتفاع تدريجى لها حتى الوصول إلى مستوياتها الطبيعية، وتوقع الفاضل - في تصريح للصحفيين، على هامش حفل تدشين برنامج (التحول نحو الخدمات الإلكترونية) لوزارة النفط الكويتية - عودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة مع السعودية إلى مستواه الطبيعي قبل نهاية العام الحالي.. وقال إن حجم الإنتاج المشترك في المنطقة المقسومة سيصل قبل نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 550 ألف برميل يوميا، موضحا أن حجم إنتاج (الوفرة) يصل إلى 140 ألف برميل يوميا، في حين بلغ حجم الإنتاج في (الخفجي) 250 ألف برميل يوميا تمثل حصة الكويت.

وأشار الفاضل إلى وجود بند في ملحق الاتفاقية ومذكرة التفاهم بين الكويت والسعودية، لبدء الدراسات للعمل على الإنتاج في حقل (الدرة)، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ومناقشة في الجهات الرسمية بالكويت في هذا الشأن.

وأكد التزام بلاده بحصتها المقررة في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، البالغة 669ر2 مليون برميل يوميا، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المنظمة الأخير، لافتا إلى عدم تأثير تخفيض إنتاج النفط على الميزانية العامة للدولة، لأن خفض الإنتاج الكويتي من النفط، يقابله تعويض في ارتفاع الأسعار.

وشدد الوزير الكويتي على أن الاستراتيجية النفطية الجديدة للكويت، والتي أقرها المجلس الأعلى للبترول، تستهدف الوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2040، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عملية الدمج وإعادة الهيكلة في الاستراتيجية، ستأخذ وقتها بشكل تدريجي وعلى مراحل زمنية؛ للوصول إلى شركة واحدة وثلاثة قطاعات نفطية.