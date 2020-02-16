شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى: 96% معدل التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبى المالى، اليوم الأحد، أن الشركات المحلية المدرجة فى السوق سجلت معدل التزام نسبته 96%، من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2019 فى حدود المهلة الزمنية القانونية التى حددتها هيئة الأوراق المالية والسلع وهى 45 يوماً من انتهاء السنة.

وبلغ عدد الشركات الإماراتية التى أفصحت عن البيانات المالية الأولية 47 شركة، وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية التى أفصحت عن البيانات المالية الأولية خلال المهلة المحددة 14 شركة من بين 16 شركة مدرجة في السوق.

وأشاد السوق بحرص الغالبية العظمى من الشركات المدرجة على الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة من الهيئة، وأهاب بها إلى العمل دوماً من أجل ضمان الإفصاح خلال الأطر الزمنية المحددة بما يسهم في الحفاظ على المعدلات العالية للالتزام بالإفصاح التي تحققها الشركات المدرجة في السوق بصورة منتظمة.

ويوفر السوق آليات متطورة تتيح للشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن بياناتها المالية وقراراتها الأخرى من خلال نظام الإفصاح الالكتروني المتطور "إفصاح".

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ورفع سوق دبي المالي تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح عن البيانات المالية وملاحظاته عليها لاتخاذ ما تراه مناسباً بحق الشركات غير الملتزمة بالإفصاح.

يذكر أن شركة سوق دبي المالي، أصبحت شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.

وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة، وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"".

ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أى أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.