شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، الارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 2734.74 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات الخدمات والاتصالات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 93.4 مليون سهم محققة ما قيمته 71.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1508 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 16 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقر سهمين.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.44%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.07%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.05%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.70%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.42%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 1.6 مليون ورقة بقيمة 9.2 مليون درهم.

وجاء تصدر شركة أرابتك القابضة، القائمة الحمراء بعد إعلانها عن استقالة عادل الواحدى، الرئيس المالى للمجموعة.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن قرب إتمام عملية تمويل مشروع التوسعة لمشروع الأوتودرم، حيث يبلغ التمويل ما يقارب 200 مليون درهم، وستحقق هذه التوسعة نقلة نوعية، من حيث إعادة الزخم إلى الموتورسيتى وحلبات السباق فى الأوتودروم، وتقديم مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بمحبى هواية قيادة السيارات، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية المتنوعة التى تناسب جميع أفراد العائلة.