شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم السياحة والصناعة يدفعان بورصة البحرين للتراجع بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع تراجع قطاعات الفنادق والسياحة والصناعة والاستثمار، المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرا 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1661.87 نقطة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3 ملايين سهم بقيمة 840.9 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 110.45% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 24.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.67%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.90% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.67%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.38%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.

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فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 14.13% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 6.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.32% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.51%، عقارات السيف بنسبة 0.49%.

وارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.19% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 0.98%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.5%.

وجاء تراجع سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، بعد إعلانها عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت الشركة صافى ربح ومجموع دخل شامل بلغ 13.82 مليون دينار بحرينى خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل خسارة شاملة بلغت 17.54 مليون دينار بحرينى لنفس الفترة من العام 2018، بنسبة زيادة 179% على أساس سنوى.

إلا أن شركة ألبا حققت ربحا ومجموع دخل شامل بقيمة 5.38 مليون دينار بحرينى بنسبة انخفاض 91% على أساس سنوى، وذلك مقابل 59.76 مليون دينار بحرينى.