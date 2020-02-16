الاقتصاد

تراجع أسهم السياحة والصناعة يدفعان بورصة البحرين للتراجع بختام التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم السياحة والصناعة يدفعان بورصة البحرين للتراجع بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع تراجع قطاعات الفنادق والسياحة والصناعة والاستثمار، المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسرا 0.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1661.87 نقطة.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3 ملايين سهم بقيمة 840.9 ألف دينار.

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 110.45% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 24.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.67%.

 

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.90% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.67%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.38%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.

Advertisements

 

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 14.13% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 6.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 10.32% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.87%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.51%، عقارات السيف بنسبة 0.49%.

 

وارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.19% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.33%، مصرف السلام البحرين بنسبة 0.98%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.5%.

 

وجاء تراجع سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، بعد إعلانها عن نتائجها المالية خلال عام 2019، وحققت الشركة صافى ربح ومجموع دخل شامل بلغ 13.82 مليون دينار بحرينى خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل خسارة شاملة بلغت 17.54 مليون دينار بحرينى لنفس الفترة من العام 2018، بنسبة زيادة 179% على أساس سنوى.

 

إلا أن شركة ألبا حققت ربحا ومجموع دخل شامل بقيمة 5.38 مليون دينار بحرينى بنسبة انخفاض 91% على أساس سنوى، وذلك مقابل 59.76 مليون دينار بحرينى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسهم السياحة والصناعة يدفعان بورصة البحرين للتراجع بختام التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا