شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تقر تعديلات الحسابات البنكية للأوقاف.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
وتعمل الهيئة على تعزيز الدور الإشرافي والرقابي الذي تمارسه الهيئة العامة للأوقاف على القطاع الوقفي، الذي تهدف من خلاله إلى تمكين القطاع بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين القائمة، مع حرصها على تحديث الأنظمة والتشريعات لتتواءم مع الاحتياجات الراهنة والمستقبلية.
مما يذكر, أن الهيئة قد حددت عبر استراتيجيتها عدة مبادرات تحقق من خلالها النهضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي وذلك انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتحقيقاً لركائزها المتمثلة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وجعل الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق؛ من خلال بناء حوكمة شاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الوقفية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الوقفي وزيادة إسهامه في المجالات التنموية المختلفة.
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