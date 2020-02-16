شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن النسخة الـ 13 لمؤتمر «سابك 2020» والان نبدء بالتفاصيل

• وزير الطاقة: المملكة ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريبا

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، اليوم فعاليات مؤتمر سابك 2020، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء محليين ودوليين في البتروكيماويات، وبحضور أكثر من 55 دولة في النسخة الـ 13 للمعرض الأكبر من نوعه هذا العام، والذي يتضمن أكثر من 100 فعالية وجلسات وورش عمل.

وقال وزير الطاقة إن "استغلال النفط والغاز سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح" ، مضيفاً قريبا سيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة للمملكة ، كما أن المملكة ستصدر الغاز والبتروكيماويات قريبا.