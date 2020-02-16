شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها النفط والغاز.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.58% خاسرا 35.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6173.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% خاسراً 48.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6849.43 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسراً 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4835.38 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.28%، خاسرا 14.06 ليغلق عند مستوى 4962.49 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 209.6 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون دينار كويتى عبر 6665 صفقة.

Advertisements

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.32%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.93%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 8.41%، فيما تصدر سهم "شركة المعادن والصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 10%، ثم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 8.33%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة كى جى ال لوجستيك، عن الإيقاف المؤقت للتداول على أسهم الشركة ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 فبراير وإلى حين الإفصاح عن معلومة جوهرية، ومن المتوقع أن تمتد مدة الإيقاف المؤقت لحين الإفصاح عن المعلومة الجوهرية حتى تاريخ 19 فبراير، مع تعهد الشركة بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمعلومة الجوهرية فى أقرب وقت ممكن.