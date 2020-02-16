غرفة الطباعة: جارى إنشاء استراتيجيات إعلانية جديدة لزيادة حجم الطلب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه يتم حاليا انشاء استراتيجيات إعلانية جديدة تساعد على إيجاد قاعدة عملاء أكبر والتواصل معهم، لافتا خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة للاعلان عن معرض دروبا 2020 بالتنسيق مع غرفة الطباعة والتغليف، أن شركات الإعلانات تدفع مقابل غالبية المطبوعات في السوق حاليا، لذا يجب أن تظل صناعة الطباعة على علم بأحدث التقنيات والمنتجات الإعلانية التي تمكنها من المنافسة.

وأضاف جابر أن الإعلان يعد مصدرًا كبيرًا لإيرادات صناعة الطباعة ، لذا يجب أن تتبع خدمة الطباعة أحدث الاتجاهات لضمان النجاح الشامل للطباعة والأعمال.

وعن الدعم الحكومي للقطاع، نوه جابر بأن الحكومة قامت بخفض الرسوم الجمركية من أكثر من 35% إلى 5% فقط على جميع متطلبات الصناعة، فضلا عن تخفيض معظم التعريفات على المواد الخام والمدخلات ، مما أدى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على العناصر الصناعية الرئيسية بما في ذلك أنواع مختلفة من آلات الطباعة والمعدات وقطع الغيار ، وكانت هذه المنتجات تخضع في السابق لرسوم تتراوح بين 6 % إلى 21%.

وأوضح خلال المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتنسيق مع غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، للإعلان عن معرض دروبا 2020 المقرر إقامته في ألمانيا، أن هناك تطورا ملحوظا في تقنية الطباعة الرقمية خلال السنوات الأخيرة من خلال أجهزة ذكية من حيث انها تسمح بتصميمات طباعة عالية الجودة ومن حيث التكلفة للشركات وتسمح لها بتقديم خدمات الطباعة حسب الطلب إلى قاعدة عملاء أكبر.

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وأشار جابر إلى أنه يعمل في مصر حوالي 7000 مطبعة حاليا من ضمنهم 650 مطبعة رقمية ، منوها بأن هناك إتجاه خلال العام الجاري إلى تقنية Inkjet solution ، في ظل المميزات التي تتيحها من أحبار ملونة عالية الجودة .

وذكر أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات الجديدة في تقنيات Inkjet في أسواق الورق والتغليف، نظرًا لأنه يتم إنشاء ملصقات ذات جودة عالية جدًا من حيث التكلفة وتوفر مزيدًا من الألوان لجذب المستهلكين.

وأكد جابر على أن صناعة الطباعة تعد من القطاعات الهامة التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتي تتضمن الطباعة علي المنتجات و طباعة المنشورات الترويجية و طباعة الإعلانات فضلا عن طباعة الكتب الثقافية والمجلات و الكتب المدرسية و المستندات.