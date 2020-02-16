شكرا لقرائتكم خبر عن "المواشي" تتحول لتسجيل أرباح بقيمة 1.1 مليون دينار بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة نقل وتجارة المواشي، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.1 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.
ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى زيادة الإيرادات التشغيلية نتيجة البدائل التي اتخذتها الشركة لمصادرة الأغنام قبل فترة توقف التصدير من استراليا.
كذلك استخدمت الشركة الأسطول البحري الاستخدام الأمثل مما أدى إلى تخفيض خسائر التوقف مقارنةً بالعام 2018.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 18.1 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 7.4 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 3.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 99.3 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.
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