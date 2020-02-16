شكرا لقرائتكم خبر عن "ألمنيوم البحرين" تتحول للربحية بالربع الرابع وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.4 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة ألمنيوم البحرين، اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح بقيمة 44.8 مليون دينار بحريني (119.1 مليون دولار)، مُقابل إجمالي خسارة بلغ 8.4 مليون دينار (22.3 مليون دولار) خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق أرباح الأرباح للربع الرابع والعام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم مبيعات الألمنيوم نظراً لاستكمال تشغيل خط الصهر السادس، في حين تأثرت هذه النتائج جزئياً بانخفاض األسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 15%على أساس سنوي.

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هذا وحققت الشركة إجمالي أرباح بلغت 90.2 مليون دينار بحريني (240 مليون دولار) خلال العام 2019، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 85 مليون دينار (226 مليون دولار) خلال العام 2018.

واقترح مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية، في 8 مارس المُقبل، لمناقشة مُقترح بتوزيع أرباح بقيمة 0.001 دينار بحريني للسهم الواحد، باستثناء أسهم الخزينة، ليبلغ إجمالي التوزيعات 1.412 مليون دينار بحريني (3.755 مليون دولار أمريكي) لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت إجمالي أرباح بلغت 45.4 مليون دينار بحريني (120.9 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل إجمالي أرباح بلغ 93.3 مليون دينار (248.3 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.