شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على طلب "مصرف الإنماء" زيادة رأسماله بنسبة 33.33% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء بزيادة رأس ماله بنسبة 33.33%، وذلك عن طريق رسملة جزء من الإحتياطي والأرباح المرحلة.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 2 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

ويستهدف المصرف من زيادة رأس المال تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

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هذا وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، إلى 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.