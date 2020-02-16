شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الاستشارات المالية الدولية" تتراجع 71% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الخسائر بنسبة 70.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 3.6 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 12.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية وصلت إلى 3.6 مليون دينار مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 9.9 مليون دينار خلال العام 2018.

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وأشارت الشركة إلى قيامها خلال العام 2019 ببيع استثمارها في الشركة الوطنية للإجارة والتمويل، حيث نتج عنه خسارة بمبلغ 166.3 ألف دينار كويتي.

كذلك قامت الشركة، خلال عام 2019، ببيع جزء من استثمارها في شركة الوافر للخدمات التسويقية حيث نتج عنه ربح بمبلغ 66.8 ألف دينار كويتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 4.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 11.3 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 62.8%.