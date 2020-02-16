شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية للربط الإلكتروني بين النقد والزكاة والدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مع الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، اتفاقية للربط الإلكتروني بين المؤسسة والهيئة للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، عن شكره لمعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.