شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تبدأ استقبال خدمات العلامات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

باشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية استقبال خدمات العلامات التجارية في المملكة بدلًا من الإدارة المختصة بها في وزارة التجارة والاستثمار، وذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها والارتقاء بها، وفقاً لنظام قانون العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على استكمال مسيرة العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة والاستثمار والارتقاء بها في المملكة بتحسين الأنظمة الحالية والعمل على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مثل بروتوكول مدريد، والتي من شأنها تسهيل الإجراءات وتحسينها للمضي قدمًا نحو رؤية الهيئة بأن تكون المملكة رائدةً للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ودعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية كل من يرغب بالاستفادة من الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، وإكمال البيانات المطلوبة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] وعبر حسابها الموحد في وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.