شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج: اقتصادنا يواجه صدمات تشبه "تسونامي" والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير المالية في مدينة هونج كونج بول تشان اليوم الأحد إن المدينة تواجه صدمات مثل موجات المد العاتية " تسونامي"، مضيفا أنها ربما تسجل عجزا قياسيا في الموازنة خلال العام المالي المقبل، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد و الاضطرابات الاجتماعية المستمرة منذ أشهر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان القول اليوم الأحد إن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير تتسم" بالحذر"، مشيرا إلى أن الصدمات يمكن أن تؤدي لتدهور معدل البطالة " سريعا".
وأضاف تشان " المصاريف الدورية للحكومة خلال الـ10 أعوام الماضية ارتفعت بصورة كبيرة، كما أن إيرادات الضرائب والأراضي تراجعت بصورة كبيرة".
وأوضح تشان أن الحكومة دشنت إجراءات لتعزيز اقتصاد المدينة التعثر. وأشار تشان إلى أنه من المرجح أن يستمر عجز الموازنة لفترة من الوقت.
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