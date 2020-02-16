شكرا لقرائتكم خبر عن ابتداء من فبراير 2020 .. أرامكو السعودية تكشف عن مراجعة شهرية لأسعار الوقود والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت أرامكو السعودية، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من اليوم الأحد، ستكون بواقع 1.55 ريال لكل لتر "بنزين91"، بينما ارتفع سعر "بنزين95" ليكون 2.11 ريال لكل لتر.

وأكدت أرامكو في بيان على موقعها الإلكتروني أنه ابتداءً من شهر فبراير الجاري ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية.

ولفتت إلى أن التعديل سيكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

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وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري أكتوبر – ديسمبر،" بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر.

وأشارت "أرامكو" في بيان سابق أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.