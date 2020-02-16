شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهاية العام.. إدراج السندات التجارية في منصة"OTC" بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى هيئة أسواق المال الكويتية للتنسيق مع بنك الكويت المركزي ووزارة المالية لإدراج السندات عبر منصة خاصة مع نهاية العام الحالي وذلك لتدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي.

وسيقتصر إدراج السندات والصكوك وتداولها عبر منصة "OTC" على التجارية منها لا الحكومية، بحسب صحيفة "الجريدة".

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يذكر أن تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" هو نظام جديد تتم فيه جميع إجراءات التداول، وتنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.

ويشار إلى أن المستثمر يتحمل وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.

وكان شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية التي تضم قائمة كبار ملاكها مجموعة من البنوك وشركات الاستثمار، وشركة "أوكيانا العقارية" قد انضمت مؤخرا إلى قائمة الشركات المتداولة بمنصة تداول الأسهم غير المدرجة والمعروفة بالـ "OTC".